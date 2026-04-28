「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）

念願のＧ１タイトルへ。前哨戦の阪神大賞典をレコードで勝利したアドマイヤテラが、４度目の挑戦で栄冠へ最接近だ。

前走はインの３列目を確保し、１角から仕掛ける馬や向正面でのペースアップにも泰然自若と脚を温存。３角で気合を入れ直し、直線ではステッキ一発で加速した。一瞬でライバルを置き去りにし、仁川のターフで見事に主役を演じ切ってみせた。友道師は「前哨戦としては１００点満点」と言うことなし。「ジョッキーも一番相性がいい」と武豊に絶対の信頼を寄せる。初コンタクトの菊花賞で３着に導くと、その後は３戦３勝と文句なしの成績を誇るレジェンドが継続騎乗。先週のマイラーズＣのズームに続き、今週もアドマイヤの勝負服で淀を沸かせる。

進化を示してみせる。「昨秋はチグハグな競馬だったけど成長しているとは思った」と指揮官。一線級と戦いながら力をつけ、Ｇ１・２５勝を挙げる師の理想に近づいてきた。動きの質も変化。２週続けて併せ馬でビシッと追われ、１週前には栗東ＣＷで６Ｆ８２秒７−３７秒３−１１秒２と加速ラップを計時した。遅れはしたが、もともと攻め動かないタイプだけに「追い切りは今回の方がいい。見た目もしっかりしてきたし、胸の深さから心肺機能も高い」と師は満足の表情を浮かべる。ここは「春最大の目標」。余すことなく究極の仕上げを施し、長距離の頂上決戦で真っ向勝負を挑む。