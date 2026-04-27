シンガー・ソングライターtuki.の最新曲「零-zero-」のミュージックビデオが公開された。【動画】“顔出し出演”めぐりマネージャーと攻防…tuki.「零-zero-」ミュージックビデオ「零-zero-」は、日本テレビ系全国30局ネット「FRIDAY ANIME NIGHT」枠にて絶賛放送中のテレビアニメ『スノウボールアース』（毎週金曜後11：30）のオープニングテーマであり、tuki.にとって初のテレビアニメタイアップ楽曲。4月4日には配信リリ