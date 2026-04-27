tuki.最新曲「零-zero-」MV公開 “顔出し出演”めぐりマネージャーと攻防
シンガー・ソングライターtuki.の最新曲「零-zero-」のミュージックビデオが公開された。
【動画】“顔出し出演”めぐりマネージャーと攻防…tuki.「零-zero-」ミュージックビデオ
「零-zero-」は、日本テレビ系全国30局ネット「FRIDAY ANIME NIGHT」枠にて絶賛放送中のテレビアニメ『スノウボールアース』（毎週金曜 後11：30）のオープニングテーマであり、tuki.にとって初のテレビアニメタイアップ楽曲。4月4日には配信リリースも開始されており、情熱や成長を表現する歌詞と、爽快で勢いあふれるメロディーが話題の1曲だ。
今回のミュージックビデオでは、実写顔出し出演を希望するtuki.と、あの手この手で顔出しを阻止するマネージャーの奮闘劇が繰り広げられている。tuki.は無事顔出し出演できるのか――答えはミュージックビデオで確認することができる。
【動画】“顔出し出演”めぐりマネージャーと攻防…tuki.「零-zero-」ミュージックビデオ
「零-zero-」は、日本テレビ系全国30局ネット「FRIDAY ANIME NIGHT」枠にて絶賛放送中のテレビアニメ『スノウボールアース』（毎週金曜 後11：30）のオープニングテーマであり、tuki.にとって初のテレビアニメタイアップ楽曲。4月4日には配信リリースも開始されており、情熱や成長を表現する歌詞と、爽快で勢いあふれるメロディーが話題の1曲だ。
今回のミュージックビデオでは、実写顔出し出演を希望するtuki.と、あの手この手で顔出しを阻止するマネージャーの奮闘劇が繰り広げられている。tuki.は無事顔出し出演できるのか――答えはミュージックビデオで確認することができる。