「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳男性（M1層）を対象に「20〜34歳男性に人気の30代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年12月15日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：松坂桃李2位は、俳優の松坂桃李さんでした。2025年1月期のドラマ『御上先生』（TBS系）で主演を務めるほか、2027年度の