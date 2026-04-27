「20〜34歳男性」に人気の30代男優ランキング！ 2位は「松坂桃李」、では1位は？
「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳男性（M1層）を対象に「20〜34歳男性に人気の30代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は2025年12月15日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の松坂桃李さんでした。
2025年1月期のドラマ『御上先生』（TBS系）で主演を務めるほか、2027年度のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』での主演も決定しています。2009年の俳優デビュー以来、着実にキャリアを積み重ねてきた確かな演技力が同世代の男性からも高く評価されています。
1位は、俳優の亀梨和也さんでした。
2026年2月放送の織田裕二さん主演のドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）に林冲役で出演したほか、2025年7月に公開された映画『事故物件ゾク 恐い間取り』では本人役を好演。1999年のドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）での出演以来、圧倒的な知名度と唯一無二の存在感を誇り、多くの支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：松坂桃李
2位は、俳優の松坂桃李さんでした。
2025年1月期のドラマ『御上先生』（TBS系）で主演を務めるほか、2027年度のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』での主演も決定しています。2009年の俳優デビュー以来、着実にキャリアを積み重ねてきた確かな演技力が同世代の男性からも高く評価されています。
1位：亀梨和也
1位は、俳優の亀梨和也さんでした。
2026年2月放送の織田裕二さん主演のドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）に林冲役で出演したほか、2025年7月に公開された映画『事故物件ゾク 恐い間取り』では本人役を好演。1999年のドラマ『3年B組金八先生』（TBS系）での出演以来、圧倒的な知名度と唯一無二の存在感を誇り、多くの支持を集めています。
(文:All About ニュース編集部)