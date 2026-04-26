高校野球の春季東京大会は26日、準々決勝2試合が行われ、ベスト4が出揃った。岩倉は4回に1死満塁のチャンスを生かして5得点。5回までに9得点してリードを広げて逃げ切った。昨秋の東京大会4強の桜美林も9回に満塁から5番・下山の走者一掃三塁打など5点を挙げて1点差と詰め寄ったが、及ばなかった。国士舘は2―2の5回に6番・寺内の2点適時打などで3点を勝ち越し。6回にも3番・石田の適時三塁打などで3点を追加し、粘る世田