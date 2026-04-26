お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が26日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。銀座での豪遊を振り返った。この日は予約が殺到する豪華客船の現場を特集。船内のバーで「かまいたち」山内健司が一番高い酒を尋ねると、ブランデー「ルイ13世」を紹介された。値段は1ショットで約2万5000円という。すると一茂は銀座よりは安いと言い、「お前はっきり言っていい？お前、これ（ボト