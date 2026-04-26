背中にタトゥーが入っていることを公表し話題の女優・三吉彩花が２５日にインスタグラムを更新。ハイブランドコーデを披露した。「ＤＩＥＳＥＬＯＳＡＫＡ店のリニューアルイベントへ」と始めて、「洗練された内装デザインとＤＩＥＳＥＬらしい魅せ方でこれからの夏、よりファッションが楽しみにここ最近はラインストーンのバッグやアクセサリーなどが多くラインナップされていて、個人的にとても好みでした」とつづり、お