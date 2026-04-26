背中にタトゥーが入っていることを公表し話題の女優・三吉彩花が２５日にインスタグラムを更新。ハイブランドコーデを披露した。

「ＤＩＥＳＥＬ ＯＳＡＫＡ店のリニューアルイベントへ」と始めて、「洗練された内装デザインとＤＩＥＳＥＬらしい魅せ方でこれからの夏、よりファッションが楽しみに ここ最近はラインストーンのバッグやアクセサリーなどが

多くラインナップされていて、個人的にとても好みでした」とつづり、お腹がチラリと見えるデニム生地のジャケットに美脚全開のショートパンツ姿や胸元が見えるインナーに黒のアウター、デニムを着た姿などをアップした。

この投稿にＳＮＳ上では「きれいだよなぁ芸術って感じ」「誰がなんと言おうとメロ女」「ディーゼルのプロモーション？！」「なりたいなぁ」などの声が寄せられている。

三吉は２０日にインスタグラムで「３０歳で人生の新しい章を始めようと思ったとき、刺青が浮かんだ。 それは自分に忠実に生きる決意の証です。このタトゥーは私の別のバージョンで、私の生き方を背後から支えています」とつづり、背中に花のタトゥーが入った姿を公開。ファンからは「びっくりした」「びっくりしたけど美しいのでｏｋ」「エグい綺麗」「三吉彩花の背中のタトゥー綺麗すぎる」「思った以上に大胆でびっくりした」などの声が寄せられた。