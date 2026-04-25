去年8月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学3年生の女子生徒（当時14歳）を車ではねて重体にさせたとして、過失運転傷害の罪に問われた酒田市の無職の男（63）の控訴審判決が21日、仙台高裁秋田支部で言い渡されました。 【写真を見る】加速しノーブレーキで...はねられた女子生徒は今も意識戻らず酒田市の女子中学生意識不明事故はねた男は「刑が重すぎる」と控訴も、裁判所は控訴棄却危険運転にならな