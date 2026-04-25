腰痛は医者には治せない。そう話すのは、20年の臨床経験から医療現場の局所アプローチに異を唱えた理学療法士・松田圭太氏。対して、「糖を断ち、脂質を摂ることが健康長寿の第一歩」と語るのは、『なぜヒトは脂質で痩せるのか』（扶桑社新書）が発売即重版となった作家の金森重樹氏だ。医療や健康の常識を根本から問い直す2人に、体の内と外から不調を根本から断ち切る方法を語ってもらった。＊＊＊ーー「ヘルニアの97％は手