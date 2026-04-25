◆米大リーグホワイトソックス―ナショナルズ（２４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス村上宗隆内野手（２６）について２４日（日本時間２５日）、チームのゲッツＧＭが熱く語った映像を地元メディア「ＣＨＳＮ」が「Ｘ」（旧ツイッター）で公開した。今季ヤクルトから２年３４００万ドル（約５４億円）の契約で加入した村上。いきなり開幕から３試合連続本塁打を放つと、１７日（同１８日）の敵