大動脈瘤の大手術を乗り越え、市場の立ち退きも経験しながら、76歳で再び店を構えた母親--その姿を娘がInstagramにつづった投稿が反響を呼んでいます。投稿したのは、福岡県北九州市で飲食店を営む両親の姿を娘視点で発信するアカウント「かあちゃんと大将」（@kachan_taisyo）。コメント欄には「素敵なお母さん」「愛情の塊」「羨ましい」といった声が寄せられています。【写真】43歳出産→1カ月で店頭復帰→大動脈瘤の8時間手術