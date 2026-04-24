名古屋市に本社を置くセラミック企業の旧日本ガイシのNGKが、石川県能美市に半導体製造装置の部品工場を新設すると発表しました。その投資額は700億円以上。どのような工場なのでしょうか。24日に、石川県庁を訪ねたのはNGKの小林茂社長。石川県の山野知事との会談で表明したのは、能美市での工場の新設です。 NGK・小林 茂 社長：「非常に勤勉な方たちが多くて、従業員のクオリティも非常に高いことが分かっていたので、日本