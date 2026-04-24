ヤクルトのヘスス・リランソ投手（31）が、左肋間筋肉離れと診断された。上半身体幹部分の違和感を訴え、23日に出場選手登録を抹消されていた。新外国人の右腕は、セットアッパーとして、ここまで7試合で6回2/3を投げ、防御率0・00。5ホールドを挙げ、首位を走るチームを支えていた。池山監督は「いるメンバーで（戦う）。その日その日、一日の戦い方をしっかり準備していくだけ」と前を向いた。