横浜FCは24日、今季より東海学園大から加入したルーキーDF佐藤颯真が運転する乗用車が交通事故を起こしたと発表した。事故は23日7時55分ごろ、横浜市旭区の路上で発生。狭い道路で路肩に寄せて停止していた対向車と接触した。佐藤に怪我はなかった。クラブは「再発防止に向け選手・スタッフへの注意喚起をするとともに、交通安全を徹底いたします」としている。