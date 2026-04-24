リーガルテック業界の巨人として君臨するHarvey（ハーヴィー）が、人気ドラマ『SUITS／スーツ』のハーヴィー・スペクター役で知られるガブリエル・マクトを初代ブランド・アンバサダーに迎えた。AI界の巨星である同社が初めて起用した広告塔は、法曹界を志す若者たちにとって、これ以上ないほど馴染み深い名前といえるだろう。 伝説の弁護士が「自身の名」を冠したAIと融合全9シーズンにわたり放送された『SUITS／スー