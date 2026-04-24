『SUITS／スーツ』ハーヴィー・スペクターが現実のAIと融合！

リーガルテック業界の巨人として君臨するHarvey（ハーヴィー）が、人気ドラマ『SUITS／スーツ』のハーヴィー・スペクター役で知られるガブリエル・マクトを初代ブランド・アンバサダーに迎えた。AI界の巨星である同社が初めて起用した広告塔は、法曹界を志す若者たちにとって、これ以上ないほど馴染み深い名前といえるだろう。

伝説の弁護士が「自身の名」を冠したAIと融合

全9シーズンにわたり放送された『SUITS／スーツ』において、鋭利な知性と揺るぎない自信を兼ね備えた企業弁護士、ハーヴィー・スペクターを熱演したガブリエル。彼は今回、自身のキャラクター名を冠したプラットフォームと正式にタッグを組むこととなった。

今回の提携は、同社の公式Instagramアカウント（@askharvey）の開設と時期を同じくして発表された。今月初めには企業価値が110億ドル（約1.7兆円）にまで急上昇したと報じられたHarveyにとって、この動きは急速な成長期を象徴する戦略的な一手といえる。

注目のHarveyとは？法曹界を塗り替えるAIの正体

Harveyは、ChatGPTで知られるOpenAIのスタートアップ基金から出資を受ける、リーガルテック（法律×IT）分野のトップランナー。単なるチャットツールではなく、膨大な判例や法律文書を学習した「弁護士のためのAIプラットフォーム」を提供しており、世界トップクラスの法律事務所「AmLaw 100」の過半数が既に導入。複雑な法的調査や契約書の分析、文書作成の自動化など、これまでベテラン弁護士が膨大な時間を費やしてきた業務を瞬時にこなすデジタル・パートナーとして、法曹界のインフラになりつつある。

HarveyのCEOを務めるウィンストン・ワインバーグは、今回の契約について次のように述べている。「ガブリエルが演じた伝説的な弁護士像は、今もなお多くの人々に法を志す刺激を与え続けている。グローバルなブランド成長とSNS展開をサポートしてもらう上で、彼以上の適任者はいない」

対するガブリエルも、このコラボレーションに強い意欲を示している。彼は、同社が掲げる公共の利益を視野に入れた責任あるアプローチに共鳴したと語り、次のように付け加えた。「この記念すべき瞬間に立ち会えることを光栄に思う。多くの弁護士や法曹界を目指す人々が、HarveyのAIプラットフォームを使って働き方を変えていく。その一助となれることに興奮を隠せない」

リーガルAI界の競争激化とブランド戦略

これまでHarveyは、主に製品開発と大手法律事務所を中心としたクライアント基盤の構築に注力してきた。しかし、ここへ来てハリウッドのスターをフロントマンに据えたことは、リーガルAI空間での競争が激化する中、同社がより広範な認知度獲得へと舵を切ったことを示唆している。

リーガルテック企業がマーケティングに時代の精神を取り入れるケースは、これが初めてではない。今年初めには、競合他社のLegoraがスウェーデン人プロゴルファーのルドヴィグ・オーベリとスポンサー契約を締結している。

『SUITS／スーツ』シーズン1〜9はNetflix、Hulu、U-NEXTなどで配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Legal Cheek

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