２４日未明の日本テレビ系ドラマ「君が死刑になる前に」第４話で、主人公グループの女性公務員・凜（与田祐希）が２度放ったセリフがＳＮＳで反響を呼んだ。加藤清史郎主演。大学時代に映画サークル仲間だった琥太郎（加藤）と隼人（鈴木仁）、凜が、ドキュメンタリー撮影のため再び集まる。ところが車で移動中、２０１９年にタイムスリップし、謎めく女性と遭遇する。２６年世界で連続殺人犯として死刑執行された汐梨（唐田え