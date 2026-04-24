お笑い芸人・紺野ぶるま（39）が、24日までに更新されたYouTube「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。公私ともに仲がいいというお笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（49）の貯金額をサラっと暴露した。【動画】お酒の勢いもあってぶっちゃけ連発…クロちゃんの“貯金額”サラっと暴露した紺野ぶるまクロちゃんから辛辣なアドバイスを受けながら、それがきっかけで好転したと