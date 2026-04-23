池田動物園 5月10日～16日の「愛鳥週間」に合わせて野鳥への関心を高めてもらおうと、池田動物園で5月9日と10日に観察会が開かれます。池田動物園は県から委託を受け「岡山県鳥獣保護センター」として、ケガや病気をした鳥獣の治療などを行っています。当日は鳥獣保護センターのスタッフが野鳥の生態や観察の方法について解説します。 観察会は午後1時から1時間ほどで、当日の午前9時30分から園内の「あ