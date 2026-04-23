今月11日に崩落し、通行止めが続いている金沢市二俣町の県道。7月にも応急復旧を終え、片側交互通行で供用を始める見通しとなったことがわかりました。23日に開かれた知事会見。石川県・山野 之義 知事：「3か月程度で、片側交互通行による一車線での交通確保を目指したいと思います」 今月11日の崩落以降、通行止めとなっている金沢市二俣町の県道が、7月にも通行止めが解除される見通しとなりました。今月11日に、直径10メ&