リニア中央新幹線の長野県駅が建設される飯田市で、JR東海が工事現場を一望できる展望台を設置し22日、内覧会が開かれました。飯田市の上郷飯沼と座光寺で2022年に始まったリニア中央新幹線の長野県駅の建設工事。JR東海は今回、近くの高台に現場を一望できる展望台を設置し、5月の一般公開に先駆けて22日、地元住民などに披露しました。当初の計画では、駅部分の工事は3月末に完了する予定だったことから、JR東海は、進捗状況を確