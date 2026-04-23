見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第４週「私たちのソサイエティ」の第19回が４月23日に放送され、話題になっています。【写真】りんを待つ間、虎太郎は奥田家の人間に囲まれて…連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演