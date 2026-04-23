敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席に4試合連発となる9号を放ち、年間63発ペースとした。チームも11-5で快勝。試合後、指揮官は「どんどん試合に慣れてきている」と称賛した。初回の第1打席は内野安打を放った村上。2回の第2打席、ダイヤモンドバックス先発ケリーの変化球を強振した。打球は