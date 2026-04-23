敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席に4試合連発となる9号を放ち、年間63発ペースとした。チームも11-5で快勝。試合後、指揮官は「どんどん試合に慣れてきている」と称賛した。

初回の第1打席は内野安打を放った村上。2回の第2打席、ダイヤモンドバックス先発ケリーの変化球を強振した。打球は右翼スタンドへ一直線。打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約129.8メートル）のアーチを確信して行方を見届けた村上は、一塁ベースを回ると右手を突き上げ、一瞬“お茶点てポーズ”のような仕草を見せた。ベンチのチームメートも呆れたような笑みを浮かべていた。

米紙「USAトゥデイ」は「ホワイトソックスの強打者、ムネタカ・ムラカミが歴史的なホームランショーを披露」との見出しで記事を掲載。ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督のコメントを伝えた。村上について「投球ごとに本当に良い打席の構えを見せている」とし、ここまでの活躍ぶりをこのように称賛した。

「タイミングが合っているし、ボールがよく見えている。打席での自制心も非常に優れている。言うまでもなくパワーは驚異的だし、守備面でも向上し続けている。走塁に関しては、私が少し抑えているかもしれない。彼はいつも積極的に走って盗塁を狙いたがるんだ。でも、とにかく日ごとにどんどん試合に慣れてきている選手だよ」

シーズン前には、メジャーへの適応を疑問視し、獲得を控える球団があったとの米報道もあった村上。ベナブル監督は「明らかに、彼は大成功を収めている」と実力に太鼓判を押していた。



（THE ANSWER編集部）