AIの普及によって、リーダーに求められる役割も大きく変わり始めています。これまでは「経験がある人」「答えを出せる人」が優秀なリーダーとされてきました。しかしAIが答えを出せる時代になると、その価値は相対的に下がりつつあります。では、AI時代に評価されるリーダーと、「無能」と思われてしまうリーダーの違いはどこにあるのでしょうか。そこで本記事では、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む6