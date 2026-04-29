【明治安田J1百年構想リーグ】アビスパ福岡 2−2（PK：4−3） サンフレッチェ広島（4月29日／ベスト電器スタジアム）【映像】「プレゼントパス」から失点（実際の様子）サンフレッチェ広島に所属する日本代表GKの大迫敬介が、痛恨のキックミスから失点。ファンから悲鳴が上がっている。広島は4月29日、明治安田J1百年構想リーグ第13節でアビスパ福岡と敵地で対戦。前半10分までに2点を先行する理想的な立ち上がりを見せたが、1