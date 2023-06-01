アメリカの中央銀行にあたるFRB=連邦準備制度理事会は29日、金融政策を決める会合を開き、3.75%を上限とする政策金利の据え置きを決めました。利下げを見送るのは3会合連続です。アメリカではイランへの攻撃を受けた原油高で物価上昇が懸念されていますが、FRBは現時点では政策金利を据え置き、経済の先行きを見極めることにしたものとみられます。