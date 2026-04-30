イギリス・ロンドンで29日、2人のユダヤ人男性が刺され、重傷を負う事件が起きました。警察は男を逮捕し反ユダヤ主義に基づいた犯行か捜査を進めています。本岡英恵記者（NNNロンドン）「現場にはすでに多くの人が集まっています。この奥で、ユダヤ教徒の男性が刺されたということです」2人の男性が刺されたのは、ロンドン北部のユダヤ人街にある礼拝所、シナゴーグの近くです。2人は病院に搬送されましたが容体は安定しているとい