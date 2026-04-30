マリオが始球式で見事な一球29日にZOZOマリンで行われたロッテ―楽天戦の始球式に現れた“超大物”が話題になっている。投じた一球には「今すぐ契約しろ」「めっちゃいい球」などの声が上がった。日本が誇る世界の人気者がゆっくりとマウンドに上がった。「M」の文字が入った赤い帽子、青のオーバーオール、マリオだ。ノーワインドアップから外角低めに見事な一球。客席からは「おおお！」とどよめきが起きた。「パーソル パ・