AIの普及によって、リーダーに求められる役割も大きく変わり始めています。これまでは「経験がある人」「答えを出せる人」が優秀なリーダーとされてきました。しかしAIが答えを出せる時代になると、その価値は相対的に下がりつつあります。

では、AI時代に評価されるリーダーと、「無能」と思われてしまうリーダーの違いはどこにあるのでしょうか。そこで本記事では、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修を行い、そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法を書籍 『AIを使って考えるための全技術』 としてまとめた石井力重さんに、AI時代に求められる新しいリーダー像について聞きました。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AI時代に「無能」と思われるリーダーの共通点とは？

――AI時代に「無能」と見なされてしまうリーダーとは、どんな人でしょうか。

AI時代に無能と見なされやすいのは、「答えを出せない人」ではありません。「問いを立てられない人」です。

AIは、問いさえあれば答えを出せます。AIが普及するほど、リーダーの価値は「問いを設計する力」に移っていきます。

逆に言えば、問いを立てられないリーダーは、AIマネージャーの下位互換になってしまう可能性があります。

価値ある問いには、いくつかのポイントがあります。

・何に着目するか（仕事の起点を作る力）

・何を成功と定義するか（着地の価値を決める力）

・何に配慮するか（制約や内部規範、哲学を示す力）

AIによってできる範囲は広がりますが、どこに価値を置くか、人への配慮をどうするかといった判断は、リーダーにしかできません。

そういった問いを立てる力こそが、AI時代のリーダーの本質的な役割になります。

「AIで作った手抜き」に気づかないリーダーは危ない

もうひとつ、AI時代に評価を下げるリーダーの特徴があります。

それは、部下の“AI任せの手抜き”に気づいても指摘しない人です。

部下が持ってくる「見栄えはいいが中身がない」「間違いが含まれている」AI生成の資料を何度か通してしまうと、「この上司はチェックが甘い」と認識され、AI任せの仕事が加速します。

その資料の根拠や意図を確認し、本人が理解していれば答えられるはずの内容で答えに詰まるようなら、指摘する必要があります。

なおその際は、対面で質問することが重要です。メールで確認すると、その質問自体をAIに投げて回答してくる可能性があるためです。

「AIを使え」と「AI任せにするな」を両立できるか

AIを使う部下に伝えるべきなのは、「AIを使うことは悪くない。しかし、AI任せにして自分が理解していないのは危険だ」という点です。

AIを使って考えなくてよくなるのではなく、AIを使ってより深く考えることが重要だと伝えるのです。

ただし、ここで注意すべき点があります。

「AIなんて信用できない」というメッセージを出さないことです。

AIと人間が組めば、深さと広さの両方を活かせます。人間は深く考える力がありますが、範囲は狭く、スピードも遅い。一方、AIは広く速く考えられます。

つまりAI時代のリーダーには「AIを積極的に使え」というアクセルと、「AI任せにするな」というブレーキの両方が求められます。

問いを立てる力と、AIの使い方を導く力。

この2つを兼ね備えたリーダーこそが、AI時代に評価される存在になっていきます。

（本稿は、書籍 『AIを使って考えるための全技術』 著者、石井力重さんの書き下ろし記事です。書籍ではAIを使って思考の質を高める56の方法を紹介しています）

本書が提案したいのは「AIを使って考える」ことであり、「AIに考えてもらう」ことではありません。

――『AIを使って考えるための全技術』P17より引用