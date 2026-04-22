あまりの恐ろしさでネット上で話題となった恐怖映像「クニコ」を起点にしたホラー映画『クニコからはじまる話』が５月22日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。「クニコ」は、2015年にリリースされた心霊ドキュメンタリー『死画像』に収録されたエピソード。行方不明の少女「及川くに子」の死を報じるニュース映像が、徐々におぞましい変容を遂げるというもの。「クニコ」を匿名で手がけた岩澤宏樹監督による今