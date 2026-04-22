あまりの恐ろしさでネット上で話題となった恐怖映像「クニコ」を起点にしたホラー映画『クニコからはじまる話』が５月22日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。

「クニコ」は、2015年にリリースされた心霊ドキュメンタリー『死画像』に収録されたエピソード。行方不明の少女「及川くに子」の死を報じるニュース映像が、徐々におぞましい変容を遂げるというもの。「クニコ」を匿名で手がけた岩澤宏樹監督による今回の映画では、「クニコ」を発端として多くの人の人生が狂っていき、それを追う取材班が“終わりのない恐怖”へと足を踏み入れる。

本作の公開を記念し、「クニコ」を収録した心霊ドキュメンタリー『死画像』と、その姉妹編『呪われた心霊動画XXX』シリーズがYouTubeにて無料公開されることが決定した。4月29日（水）から一ヶ月、アムモ98のYouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@amumo98）で22時より毎日更新される。

『クニコからはじまる話』

2026年5月22日（金） 池袋シネマ・ロサ他 全国順次公開

出演：郄尾勇次、天貝直奈実、秋江 一、優美早紀、塩見珀月、宮越虹海、藤井花歩、遠藤Nozomi、瓜田 愛、村上 諒、中島朱絵、ばんこく、大串有希

監督・脚本・編集：岩澤宏樹

プロデューサー：小田泰之

助監督・脚本協力：佐々木勝己

音楽：ボン

2025年／日本／日本語／カラー／115分／配給・宣伝：アムモ98

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