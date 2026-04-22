俳優の唐沢寿明が22日、都内で行われた映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）の完成披露試写会に登壇した。【全身ショット】ママになっても…スラリ美脚を披露したトリンドル玲奈毒舌とアフロヘアーで番組をかき乱す司会者・樺山桃太郎を唐沢が演じた。本作は推理力に自信を持つ6人の挑戦者たちが順番に登場する。この順番もネタバレになるため、事前に注意喚起が行われた。そんな中、本作の注目ポイントを問われた唐