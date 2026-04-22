唐沢寿明、完成披露でうっかりネタバレ 苦笑いで弁明「いいじゃないですか。人間、失敗することもあります」
俳優の唐沢寿明が22日、都内で行われた映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）の完成披露試写会に登壇した。
【全身ショット】ママになっても…スラリ美脚を披露したトリンドル玲奈
毒舌とアフロヘアーで番組をかき乱す司会者・樺山桃太郎を唐沢が演じた。本作は推理力に自信を持つ6人の挑戦者たちが順番に登場する。この順番もネタバレになるため、事前に注意喚起が行われた。
そんな中、本作の注目ポイントを問われた唐沢はトップバッターの回答者を、さらりとネタバレ。ざわざわが広がると、唐沢は「もう1回いいですか？」と苦笑い。「最初の回答者の方は、どなたかわからないですけど…」と言い直し、最後は「いいじゃないですか。人間、失敗することもあります」と弁明していた。
2016年のミステリーランキングを席巻し、“映像化不可能”とも言われたミステリー作家・深水黎一郎氏の小説が原作。緻密なロジックと大胆なトリックで読者を魅了してきた小説が、鬼才・堤幸彦監督と唐沢のタッグで“映像化”される。
物語の舞台は、全国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」。正解者不在のまま賞金はキャリーオーバーを重ね、ついに100億円に到達。頂点を狙うのは、推理力に自信を持つ6人の挑戦者たちとなる。
イベントには、そのほか、芦田愛菜、三浦透子、トリンドル玲奈、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子、堤幸彦監督、原作の深水黎一郎氏も参加した。
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そんな中、本作の注目ポイントを問われた唐沢はトップバッターの回答者を、さらりとネタバレ。ざわざわが広がると、唐沢は「もう1回いいですか？」と苦笑い。「最初の回答者の方は、どなたかわからないですけど…」と言い直し、最後は「いいじゃないですか。人間、失敗することもあります」と弁明していた。
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イベントには、そのほか、芦田愛菜、三浦透子、トリンドル玲奈、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、浅野ゆう子、堤幸彦監督、原作の深水黎一郎氏も参加した。