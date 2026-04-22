深紅の花が咲き始めました。石川県の奥能登の春を彩る「のとキリシマツツジ」。ことしも愛好家らが自宅の庭を公開するオープンガーデンが始まりました。燃えるような深紅の花。奥能登でいま咲き始めているのは、愛好家らが大切に手入れしたのとキリシマツツジです。 ことしも奥能登2市2町で、個人宅の庭を公開するオープンガーデンが始まりました。その連絡協議会で、事務局長を務める能登町の今正広