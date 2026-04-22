市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす23日は、加賀で昼前から雨が降り出します。朝降っていなくても傘を忘れずに。24日・金曜日から27日・月曜日にかけては晴れの天気が続くでしょう。22日朝の天気図です。 小野：石川県内は午前中、大陸から進んできた乾いた空気を持った高気圧に覆われ、空気が乾燥しました。湿度は、