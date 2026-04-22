市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす23日は、加賀で昼前から雨が降り出します。朝降っていなくても傘を忘れずに。24日・金曜日から27日・月曜日にかけては晴れの天気が続くでしょう。



22日朝の天気図です。

小野：

石川県内は午前中、大陸から進んできた乾いた空気を持った高気圧に覆われ、空気が乾燥しました。湿度は、金沢で11パーセント、加賀中津原で7パーセントまで下がりました。





市川：カラカラだったんですね。

小野：

あす23日は、低気圧と前線が九州付近に進んで来ます。加賀で昼前から雨が降り出すでしょう。



雨と風の予想です。

小野：

あす23日朝の時点では、石川県内に雨は予想されていませんが、その後、雨の範囲が近づきます。これが正午の段階です。時間が進むにつれて、雨の範囲は広がりますが、能登には北上しないというのが、このコンピューターの予想です。日付けが変わるころにはやんでいるでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

24日・金曜日から27日・月曜日まで晴れの天気が続くでしょう。気温は25日・土曜日から平年より高いでしょう。



市川：

あす23日は、朝降っていなくても傘を持っていく方がよさそうですね。

