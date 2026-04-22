【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格： パッケージ版 7,480円 ダウンロード版 6,480円 任天堂は、Nintendo Switch 2 用ソフト「スプラトゥーン レイダース」を7月23日に発売する。価格はパッケージ版が7,480円、ダウンロード版が6,480円。 「スプラトゥーン レイダース」は、イ