「スプラトゥーン レイダース」予約特典まとめ｜店舗別特典一覧【Switch2】
【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格： パッケージ版 7,480円 ダウンロード版 6,480円
任天堂は、Nintendo Switch 2 用ソフト「スプラトゥーン レイダース」を7月23日に発売する。価格はパッケージ版が7,480円、ダウンロード版が6,480円。
「スプラトゥーン レイダース」は、インクで陣地を広げながら戦うシューティングゲーム「スプラトゥーン」シリーズ初となるスピンオフタイトル。無人島からなる「ウズシオ諸島」を舞台に、立ちはだかるシャケを倒しながらウズシオ諸島の謎に挑む。
4月22日より予約受付が始まっており、マイニンテンドーストアのほか、全国のゲーム取扱店やオンラインショップでも順次予約受付が開始された。
本記事では、「スプラトゥーン レイダース」の予約特典情報を店舗別にまとめて紹介する。各ショップの販売ページをもとに、特典内容を随時更新していく。【スプラトゥーン レイダース 発売日決定！】
「スプラトゥーン レイダース」予約特典一覧店舗 特典内容 Amazon.co.jp アクリルタンブラー＆ファスナー付きショッピングバッグ 楽天ブックス メッシュトートバッグ（アクリルチャーム付き） ビックカメラ.com クリアボトル（ビックカメラグループ特典） Joshin webショップ ラバーチャーム ヨドバシ・ドット・コム アクリルキーホルダー ヤマダウェブコム レジャーシート（サイズ約900×600mm） ノジマオンライン 後日詳細発表 ソフマップ・ドットコム クリアボトル（ビックカメラグループ特典） エディオン公式通販 詳細未定 ゲオ 折りたたみうちわ
Amazon.co.jpの予約特典
特典内容：アクリルタンブラー＆ファスナー付きショッピングバッグ
楽天ブックスの予約特典
特典内容：メッシュトートバッグ（アクリルチャーム付き）
ビックカメラ.comの予約特典
特典内容：クリアボトル（ビックカメラグループ特典）
Joshin webショップの予約特典
特典内容：ラバーチャーム
□Joshin webショップの商品ページ
ヨドバシ・ドット・コムの予約特典
特典内容：アクリルキーホルダー
□ヨドバシ・ドット・コムの商品ページ
ヤマダウェブコムの予約特典
特典内容：レジャーシート（サイズ約900×600mm）
□ヤマダウェブコムの商品ページ
ノジマオンラインの予約特典
特典内容：後日詳細発表
□ノジマオンラインの商品ページ
ソフマップ・ドットコムの予約特典
特典内容：クリアボトル（ビックカメラグループ特典）
□ソフマップ・ドットコムの商品ページ
エディオン公式通販の予約特典
特典内容：詳細未定
□エディオン公式通販の商品ページ
ゲオ公式通販の予約特典
特典内容：折りたたみうちわ
□ゲオ公式通販の商品ページ
ゲオオリジナル特典「折りたたみうちわ」
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