【NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室】 4月24日より展開予定 長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、オフィシャルホテル「ホテルデンハーグ」とアニメ「エヴァンゲリオン」シリーズがコラボレーションしたコンセプトルームを4月24日より展開する。 「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」の開業にあ