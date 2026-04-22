【ハウステンボス】気分はNERV職員！ ホテルデンハーグ「エヴァ」特別室最速フォトレポート
【NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室】 4月24日より展開予定
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長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、オフィシャルホテル「ホテルデンハーグ」とアニメ「エヴァンゲリオン」シリーズがコラボレーションしたコンセプトルームを4月24日より展開する。
「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」の開業にあわせて、ホテルデンハーグにコンセプトルームが登場。ヨーロピアンテイストと「エヴァ」の世界が融合した特別仕様で、宿泊者限定のコラボグッズが用意されているほか、特別室のために描き下ろされたイラストも見ることができる。
ここからは画像を中心に「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」を紹介していく。
コラボルーム内の様子
特別室が用意されているホテルデンハーグ
部屋の扉からコラボ仕様に
室内の様子
エヴァファンにはたまらない「ようこそNERV佐世保支部江」
ベッドにはエヴァ3体の姿も
クッションもエヴァ仕様
ペンペンのクッションもあった
特別室のために描き下ろされたイラスト
宿泊者限定のグッズは持ち帰ることができる
ぜひ泊まってみてほしい
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