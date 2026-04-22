【NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室】 4月24日より展開予定

長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、オフィシャルホテル「ホテルデンハーグ」とアニメ「エヴァンゲリオン」シリーズがコラボレーションしたコンセプトルームを4月24日より展開する。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」の開業にあわせて、ホテルデンハーグにコンセプトルームが登場。ヨーロピアンテイストと「エヴァ」の世界が融合した特別仕様で、宿泊者限定のコラボグッズが用意されているほか、特別室のために描き下ろされたイラストも見ることができる。

ここからは画像を中心に「NERV佐世保支部職員 臨時宿泊専用仕様 ホテルデンハーグ特別室」を紹介していく。

コラボルーム内の様子

特別室が用意されているホテルデンハーグ

部屋の扉からコラボ仕様に

室内の様子

エヴァファンにはたまらない「ようこそNERV佐世保支部江」

ベッドにはエヴァ3体の姿も

クッションもエヴァ仕様

ペンペンのクッションもあった

特別室のために描き下ろされたイラスト

宿泊者限定のグッズは持ち帰ることができる

ぜひ泊まってみてほしい

(C)カラー

(C) Huis Ten Bosch Co., Ltd.

