リバーエレテックが急騰を演じ、一時２５％高の１３１１円まで駆け上がる場面があった。ＡＩデータセンター関連株では、ここ最近は積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）を手掛ける村田製作所をはじめ電子部品メーカーが投資資金の物色ターゲットとして浮上し、株価を大きく上昇させた。その流れで水晶製品メーカーにも資金が流入している。データセンター