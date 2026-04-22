リバーエレクが一時２５％高の急騰パフォーマンス、光トランシーバー用水晶発振器で商機捉える◇

リバーエレテック<6666.T>が急騰を演じ、一時２５％高の１３１１円まで駆け上がる場面があった。ＡＩデータセンター関連株では、ここ最近は積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）を手掛ける村田製作所<6981.T>をはじめ電子部品メーカーが投資資金の物色ターゲットとして浮上し、株価を大きく上昇させた。その流れで水晶製品メーカーにも資金が流入している。データセンター建設ラッシュに伴いＡＩサーバーだけではなく、サーバー同士を連携させるデバイスである光トランシーバーも特需が発生しており、水晶振動子などの水晶製品はこの光トランシーバーの必須部品として注目されている。



そのなか、同社は電子ビーム工法など独自技術で業界他社と一線を画し、光トランシーバー用に特化した発振器の開発に成功しており、今年度は量産対応で商機を取り込む構え。それを手掛かりに短期資金の攻勢が加速している。なお、市場関係者によると「貸株市場経由の空売りがかなり溜まった状態で、その踏み上げを狙った買い仕掛けも観測される」（中堅証券ストラテジスト）という。



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出所：MINKABU PRESS