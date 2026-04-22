メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋城周辺で、藤の花が見頃を迎えています。 名城公園の「藤の回廊」には、9種類82本の藤が植えられています。 今は、紫の九尺藤や三尺藤など5種類が満開を迎えています。 訪れた人は紫や白、ピンクなどの色鮮やかな花を楽しみ、藤棚の下をのんびり歩いたり、写真に収めたりしていました。 藤の花は、4月いっぱいまで楽しめるということです。