アイドルグループ「timelesz」の菊池風磨（31）が、一定期間活動を休止することを発表しました。菊池さんの所属事務所は22日に公式サイトを更新し、コメントを発表。【映像】菊池風磨の所属事務所 公式サイト「弊社契約タレント菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます。喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必