アイドルグループ「timelesz」の菊池風磨（31）が、一定期間活動を休止することを発表しました。菊池さんの所属事務所は22日に公式サイトを更新し、コメントを発表。

【映像】菊池風磨の所属事務所 公式サイト

「弊社契約タレント菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます。喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と、経緯を説明しています。

Xでは「風磨くん」「菊池風磨」といった関連ワードがトレンド入りしており、ネット上では「今あんまりしゃべれないの…はしゃげないの…つらいだろうな」「ちゃんとお医者様の言うこと聞いてくれて安心しました」「休む決断してくれてほんとよかったよ」など、励ましや心配の声があがっています。（『ABEMA NEWS』より）