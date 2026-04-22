２０２６年１月、北海道江別市の商店街で発生した火事で、活動拠点を失った古本の販売などを行う団体が、５月の活動再開に向けて古本の即売会を開きました。即売会を開いたのは、古本の販売などを行う団体「北海道ブックシェアリング」です。この団体は、江別市の大麻銀座商店街で２０２６年１月に発生した火事で事務所を失っていました。個人や団体から寄付された本を児童会館などに無償で提供していて、今回の即売会では提供先が