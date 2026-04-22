Image: Apple 早く年末にならないかな！折りたたみiPhone登場か？ と、今年はiPhoneに大きな変化が訪れそうな予感がしていますが、iPadの進化も期待されています。中でも僕が気になっているのが、iPad miniちゃんの進化！ 今年はOLED（有機EL）化されたiPad miniが計画されているという情報があるんですよね！今年後半、iPad miniが進化する？韓国ETNewsの報道によると、Appleは、2027年の上